Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, в рамках обох форматів міжнародні партнери працюють над подальшою підтримкою для України.

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Яка різниця між обома форматами

Як наголосив Мусієнко, "Рамштайн" планово рухається від зустрічі до зустрічі та в певному сенсі повторюється. Міжнародні партнери проводять аудит рішень, які були ухвалені під час попередніх зустрічей, та проговорюють наступні кроки щодо підтримки України.

Одне з пріоритетних питань, яке обговорюють на "Рамштайні" – посилення української ППО. Також там йдеться про подальше постачання озброєння до України та інвестиції партнерів у військово-промисловий комплекс нашої держави.

"Коаліцію охочих" лише нещодавно започаткували. Тому зараз не можна говорити про конкретні результати. Головна ініціатива, яку там намагаються реалізувати – відправка миротворців до України.

Все ще на стадії обговорення. На сьогодні не можна говорити про остаточні результати. Але активні консультації тривають. Сподіваюся, що позитивні результати будуть,

– підкреслив Мусієнко.

Нагадаємо, під час першої зустрічі "Коаліція охочих", яка відбулася 27 березня, міжнародні партнери обговорювали посилення допомоги України, потенційні механізми припинення вогню та можливе розгортання європейського контингенту за підтримки США.

Крім того, вже відомо, що на новій зустрічі у форматі "Рамштайн" не буде представників Сполучених Штатів. Міністр оборони США Піт Гегсет пропустить цю зустріч.