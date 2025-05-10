В субботу, 10 мая, Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". В России уже истерят из-за заявлений европейских лидеров относительно мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Реакция Москвы на заявления "коалиции желающих"

Так, Дмитрий Медведев возмущен тем, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск, мол, должны были обсуждать в Киеве мир, а вместо этого угрожают России. Пропагандисту не нравится, что лидеры готовы к введению новых санкций, если Москва не согласится на полное 30-дневное перемирие.

Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!

– истерит Медведев.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что "угрозы новых западных санкций не пугают Москву". Он добавил, что страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия.

Заметим, что Украина и ее союзники выразили готовность к полному безусловному перемирию на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая. Макрон отметил, если Москва откажется от инициативы, то Европа в координации с США прибегнут к большему давлению.

После встречи "коалиции желающих" в Киеве лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции и Владимир Зеленский поговорили с Трампом.