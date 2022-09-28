Некоторые уже возвращается к службе: где сейчас освобожденные из плена защитники Мариуполя

Обмен военнопленными между Украиной и россией состоялся 21 сентября. Из плена освободили и командиров защитников "Азовстали". В настоящее время наши воины проходят реабилитацию в Турции.

Из-за российского плена медицинская помощь нужна каждому освобожденному украинскому защитнику и защитнице. Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно рассказал Максим Жорин – бывший командир полка "Азов".

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По его словам, сейчас уже удалось провести почти все необходимые анализы, чтобы понять, кому и какая помощь нужна. Исходя из этого, защитников уже распределили по разным медицинским учреждениям.

Есть и те, кто может получать медицинскую помощь на дому. Они уже находятся рядом со своими близкими и родными. Однако даже те, кто находятся в больницах, увиделись со своими родственниками.

Вместе с тем некоторым воинам придется восстанавливаться очень долго после того, что они пережили.

Жорин рассказал о состоянии освобожденных героев: смотрите видео

Чем могут помочь украинцы

Патронатная служба полка "Азов" сейчас работает на максимальных мощностях. Жорин отметил, что им нужна помощь.

Кроме того, сейчас защитники постоянно получают ранения на фронте, другие текущие проблемы, сейчас на их плечи легла история с реабилитацией и восстановлением тех, кого мы забираем. Поэтому помощь действительно нужна,

– подчеркнул бывший командир.

По их контактам в социальных сетях можно найти все реквизиты, чтобы их можно было вернуть в строй как можно скорее, добавил он.

"Скажу больше, что некоторые из них, несмотря на официальное пребывание на больничном, уже формально работают и занимаются своими военными делами", – отметил Жорин.

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