Когда "Азов" выйдет на передовую всей бригадой: прогноз "Тавра"

Богдан "Тавр" Кротевич отметил, что, по состоянию на июль 2023 года, "Азов" в формате бригады укомплектован более чем на 50%. Подразделение уже прошло месяцы подготовок.

Впереди у "Азова" – возвращение на фронт. Об этом заявил Богдан "Тавр" Кротевич – исполняющий обязанности командира "Азова" в интервью 24 Каналу.

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"Тавр" подчеркнул, что бойцы постепенно входят в ритм боевых действий. В частности, в первую очередь они принимают участие в оборонных действиях. В то же время по состоянию на лето 2023 года "Азов" не находился на фронте численностью более чем батальонно-тактическая группа.

По словам Кротевича, сейчас на передовую заводят на батальонно-тактической группе, чтобы там герои "обстреливались". Все потому, что оборона – проще задача, чем штурм.

Мы разумно управляем своим личным составом, делаем работу над ошибками. Я думаю, уже очень-очень скоро мы выйдем на передовую всей бригадой,

– заявил "Тавр".

Командиры "Азовстали" вернулись в Украину

В июле 2023 года в Украину вернулись из Турции командиры из "Азовстали". В частности, Денис "Редис" Прокопенко – командир полка "Азов". Он уже подчеркнул, что "мы обязательно свое слово еще скажем в бою". "Редис" подчеркнул, что командиры "Азовстали" будут продолжать помогать защищать Украину.