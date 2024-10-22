Когда и в каких областях пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине будет получаться сухая погода. Впрочем, в части областей уже вскоре ожидаются дожди.

Где и когда именно будут осадки, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Кстати, заморозки пока не ожидаются.

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Дожди в Украине

Синоптики обнародовали прогноз на трое суток, в частности, 23 – 25 октября. Отметили, будет без осадков.

Только днем 25 октября в восточных областях небольшой дождь в восточных областях,

– написали в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью и утром 24 – 25 октября на Западе местами туман.

Температура воздуха ночью +1 – +7 градусов, на побережье морей до +10. Днем +9 – +16. На Закарпатье, 23 – 24 октября и на Юге до +19.

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Дожди прогнозируют на Востоке 25 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Какой будет погода до конца октября