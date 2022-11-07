Скоро ли будет контрнаступление ВСУ на Запорожье: Жданов описал ситуацию на этом направлении

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильной. Там идут позиционные бои, но бывают и дни, когда боевая активность на этом направлении очень низкая.

Ситуация на фронте

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он отметил, что Россия пытается построить там линии обороны. Более того, даже перебросила на Запорожское направление первые партии модернизированных танков Т-62М, которые пригнала на поля битвы в Украину.

Обратите внимание Кадыровцы жалуются местным на оккупированной части Запорожской области: что рассказывают

Следовательно, оккупанты пытаются максимально укрепиться на участке от Васильевки до Пологов, чтобы не допустить прорыва украинских войск на Токмак и Мелитополь, потому что это полностью обрушит всю оборону российских войск на Юге нашей страны.

Почему россияне так сильно бьют по Запорожью

Также Жданов объяснил, что Запорожью так сильно достается потому, что россияне почему-то думают, что в городе или вокруг него есть резервы украинских сил. Это не так, но россияне продолжают бить по областному центру и по другой причине.

Они хотят довести до истерики местное население, чтобы создать для него невыносимые условия жизни. Россияне считают, что поэтому люди начнут требовать сдачи и капитуляции со стороны руководства Украины на условиях России.

Когда ВСУ начнут контрнаступление в Запорожской области

Жданов процитировал Главнокомандующего Валерия Залужного, который сказал, что Украина будет предпринимать какие-то действия в том направлении, если накопит резервы. Эксперт отметил, что, вероятно, речь идет именно о возможных контрнаступательных действиях на Запорожском направлении, в том числе и там, где больше всего боится Россия.

Олег Жданов о ситуации в Запорожском направлении: смотрите видео

Последние новости из Запорожской области