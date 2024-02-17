Когда Украина получит "окно возможностей" на фронте: Дикий назвал 2 условия

В начале весны наступательный потенциал врага может иссякнуть. Без мобилизации Россия не сможет его восстановить, поэтому для Украины откроется "окно возможностей".

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран, военный аналитик Евгений Дикий, заметив, что после выборов в России могут начать большую мобилизацию.

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Когда ВСУ смогут пойти в наступление

Дикий отметил, что согласен с оценкой руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что воюющая сейчас воюет против нас российская группировка войск закончится максимум через 2 месяца. Поэтому в марте – максимум в апреле они выдохнутся.

По его словам, без проведения большой мобилизации Россия будет неспособна возобновить даже небольшие наступательные действия, уже не говоря о больших.

На самом деле для нас бы открылось "окно возможностей", но при 2 условиях,

– сказал ветеран.

Во-первых, заметил он, если к нам снова поедут снаряды из-за океана. Во-вторых, если мы нормально отработаем мобилизацию.

То есть, добавил Дикий, если будет кому наступать, а у арты будет чем их прикрывать. При этих 2 условиях мы будем способны весной перейти в контрнаступление и добивать врага.

Как Россия сможет восстановить наступательный потенциал

Военный аналитик отметил, что ничто не мешает России после так называемых президентских выборов провести новую большую волну мобилизации, как она делала осенью 2022 года.

Однако, по его словам, даже если россияне начнут ее буквально на следующий день после выборов, все равно от начала мобилизации до появления новых свежих подразделений на фронте пройдет не менее 4 месяцев.

От 4 до 6 (месяцев – 24 Канал), в зависимости от того, насколько нормально все будет организовано,

– заявил Дикий.

По его подсчетам, быстрее всего в июле, но, скорее всего, в августе – сентябре можно ожидать появления новой большой волны мобилизованных и попытку России перейти к масштабному наступлению. А уже от нас зависит – чем и кем мы их тогда встретим.

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