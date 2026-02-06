Все готово: боец ВСУ ответил, когда может быть новый массированный обстрел

Россияне в очередной раз могут нанести масштабный удар по Украине. Есть ряд признаков, указывающих на окончание подготовительных действий перед новым обстрелом.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что во время будущей атаки россияне могут использовать и борта стратегической авиации. Однако планы врага могут также измениться.

Когда может произойти новый обстрел Украины?

В последние дни россияне готовились к нанесению нового удара по территории Украины. Он может произойти уже в ближайшее время.

Есть признаки, которые подтверждают, что в течение 24 часов может нанести ракетный удар по территории Украины с применением стратегической авиации. Они действительно осуществили передислокацию самолетов и снарядили их,

– отметил Александр Мусиенко.

Как правило, после таких подготовительных действий в течение 24 – 48 часов и осуществляются боевые вылеты стратегической авиации с аэродромов как в западной части России, так и с Дальнего Востока.

Обратите внимание! Мониторинговые каналы сообщили, что к применению по Украине у россиян готово около 70 крылатых ракет Х-101, 18 ракет типа Х-22/32, до 6 аэробаллистических ракет "Кинжал". Немало по Украине могут выпустить и баллистических ракет разных типов. К тому же удары могут нанести и сотнями "Шахедов".

"Но есть интересный нюанс. 28 января враг также снаряжался и готовился к удару. Об этом сообщал и президент Украины. Но противник отсрочил дату обстрела из-за заявления Трампа об энергетическом перемирии. Россия использовала эту паузу и накопила еще больше вооружения, позже таки ударив по Украине", – отметил военнослужащий.

Не исключено, что и на этот раз планы россиян по тем или иным причинам могут измениться. Однако сейчас действительно есть признаки, что обстрел может произойти уже скоро.

Что известно о последствиях последней массированной атаки по Украине?