Когда в Украине будет снег и морозы: синоптики назвали дату похолодания

На этой неделе в Украине ожидается похолодание. Морозы усилятся. Также будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет похолодание

По прогнозу синоптиков, 3 февраля на Юге и Юго-Востоке пройдет умеренный мокрый снег и дождь. Кое-где налипание мокрого снега.

Между тем на остальной территории, 4 февраля в Украине, 5 февраля в Карпатах и в северо-восточной части местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

В ближайшие трое суток ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В понедельник, 3 февраля, ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -4 – -9 градусов, но на Юге, днем в Украине от -2 до +3 градусов, а на крайнем Юге +2 – +7.

4 – 5 февраля дальнейшее снижение температуры на 2 – 5 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, ночью до -7 градусов.

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