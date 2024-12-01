Когда будет похолодание в декабре: синоптик назвал дату
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что декабрь 2024-го в Украине, вероятно, будет классическим переходным месяцем от осени к зиме.
Когда придет похолодание, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.ua.
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Похолодание в Украине
По прогнозу Кибальчича, в южных областях и Крыму зимние условия, вероятно, наступят не в полной мере. Так, средняя температура ожидается выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды.
Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура предполагается в пределах -1 – -4 градусов. В высокогорных районах Карпат местами до -5 – -7 градусов. Это соответствует многолетним нормам.
Метеоролог писал, что первая декада декабря пройдет под влиянием малоподвижных процессов в поле повышенного атмосферного давления. Впрочем, ближе к середине месяца ожидается усиление циклонической активности, что охватит большую часть Европы.
Это приведет к резким колебаниям температуры воздуха, а также порывистому ветру и значительным осадкам, – мокрого снега и дождя. В этот период температура превысит норму примерно на 2 – 6 градусов.
После 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что повлечет похолодание,
– отметил Кибальчич.
В то же время добавил, сила и продолжительность похолодания пока остаются неопределенными.
Погода на 1 декабря
- Кибальчич также прогнозировал, что в первый день зимы на Западе без существенных осадков. Местами возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7 градуса, в Карпатах в течение дня 0 – -5.
- На Севере осадков не будет. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3 – +2 градуса, днем 0 – +5.
- В центральной части также без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров. Ночью -3 – +2, днем +1 – +6 градуса.
- На Юге в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -1 – +4 градусов, днем +3 – +8.
- На Востоке также без дождя и снега. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2, днем 0 – +5 градусов.