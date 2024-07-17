Жара ослабеет, но еще не везде: синоптики назвали дату

Аномальная жара продолжается. Впрочем, ожидается, что уже вскоре температура воздуха наконец снизится.

Когда и в каких областях ждать похолодания, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Когда будет похолодание

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Отметили, 17 июля в Украине, 18 – 19 июля на большей части территории, кроме западных и северных областей, сохранится жаркая погода.

Ночью +20 – +26. днем сильная жара +35 – +39 градусе; в южной части, большинства восточных и центральных областей местами чрезвычайная жара +40 – +41.

18 – 19 июля на Западе и Севере страны жара несколько ослабеет,

– отметили синоптики.

Кстати, 17 июля в западных, северных и Винницкой областях, 18 – 19 июля в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, грозы, также днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что накануне в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что похолодание начнется с западных и северных областей. Однако, оно не будет резким. Далее жара будет спадать и на Юге.

"Если до этого около +40, то будет +35. Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара", – подчеркнула эксперт.

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