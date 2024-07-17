Жара ослабеет, но еще не везде: синоптики назвали дату
Источник:Укргидрометцентр
Аномальная жара продолжается. Впрочем, ожидается, что уже вскоре температура воздуха наконец снизится.
Когда и в каких областях ждать похолодания, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Когда будет похолодание
В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Отметили, 17 июля в Украине, 18 – 19 июля на большей части территории, кроме западных и северных областей, сохранится жаркая погода.
Ночью +20 – +26. днем сильная жара +35 – +39 градусе; в южной части, большинства восточных и центральных областей местами чрезвычайная жара +40 – +41.
18 – 19 июля на Западе и Севере страны жара несколько ослабеет,
– отметили синоптики.
Кстати, 17 июля в западных, северных и Винницкой областях, 18 – 19 июля в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, грозы, также днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Заметим, что накануне в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что похолодание начнется с западных и северных областей. Однако, оно не будет резким. Далее жара будет спадать и на Юге.
"Если до этого около +40, то будет +35. Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара", – подчеркнула эксперт.
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Температура на метеостанции и бытовых термометрах отличается
- Наталья Птуха также рассказала, что температура измеряется на специально обустроенных метеоплощадках, удаленных от любых застроек максимально, на сколько это возможно.
- На высоте 2 метров располагается специальная психрометрическая будка с белыми жалюзями. Внутри термометры или датчики, которые фиксируют температуру воздуха, которая их окружает.
- "Это именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию. А вот то, что в городе, или возле домов, или вообще под прямыми солнечными лучами, там, конечно температура может быть намного выше. Это абсолютно нормально", – подчеркнула эксперт.
- Добавила, что в каждой точке города температура будет немного разной. Ведь где-то тень, но дополнительно влияет асфальт, например, или какие-то здания, или еще что-то, там просто солнце попало на термометр.
- Кстати, температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. Ее никто в мире и не прогнозирует.
- "Города у нас всегда называют островами тепла. Температура в центре города выше там, где застройки, каменные джунгли", – подчеркнула Птуха.