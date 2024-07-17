Коли й у яких областях чекати похолодання, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

Зверніть увагу В яких областях йтимуть дощі найближчими днями

Коли буде похолодання

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Зазначили, 17 липня в Україні, 18 – 19 липня на більшій частині території, крім західних і північних областей, утримається спекотна погода.

Вночі +20 – +26. вдень сильна спека +35 – +39 градусі; у південній частині, більшості східних і центральних областей подекуди надзвичайна спека +40 – +41.

18 – 19 липня на Заході та Півночі країни спека дещо послабшає,

– зазначили синоптики.

До речі, 17 липня у західних, північних і Вінницькій областях, 18 – 19 липня в більшості областей подекуди пройдуть короткочасні дощі, грози, також вдень місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що напередодні в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що похолодання почнеться з західних і північних областей. Однак, воно не буде різким. Далі спека спадатиме й на Півдні.

"Якщо до цього близько +40, то буде +35. Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека", – підкреслила експертка.

Цікаво +57 на Хрещатику та +65 на Володимирській гірці: вимірювання температури в Києві шокує

Температура на метеостанції й побутових термометрах відрізняється