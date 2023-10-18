Морозы отступят: когда в Украине будет потепление

Ночью в Украине снова наблюдались морозы. Однако уже скоро ожидается потепление. Более того, кое-где температура достигнет летних показателей.

Уже на этой неделе в части областей пригреет до +26 градусов. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда ждать потепления

Когда придет атмосферный фронт, будет больше облачности, поэтому ночная температура немного повысится. В то же время, дневная несколько снизится. Однако это не касается южных областей. Там будут достаточно комфортные погодные языки.

"Если 20 октября у нас там преимущественно 2 – 7 градусов, особенно в северной части Украины, то на Юге в это время до 20 градусов тепла может быть. То есть вот такой контраст температур", – подчеркнула Наталья Птуха.

Высокие температуры в южных областях еще задержатся. Так, к 21 октября ожидается 14 – 20. Кстати, уже с воскресенья ощутимо потеплеет по всей Украине.

22 октября температура в северных и восточных областях ночью 4 – 9 тепла, днем 11 – 17; в западных и центральных областях ночью 7 – 13, днем 15 – 21; в южной части ночью 11 – 17, днем 20 – 26,

– рассказала синоптик.

Наталья Птуха добавила, что 23 октября ночью 7 – 13, на Юге даже до +17, в западных областях 4-9 градусов тепла. Днем 14 – 19, на Юге до 23, в западных и северных областях 9 – 15.

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