Уже скоро: когда в Украине потеплеет до +15 градусов

Уже на следующей неделе в Украине ощутимо потеплеет. Кое-где столбики термометров достигнут 15 градусов тепла.

Когда ждать значительного потепления, в каких областях будет самая высокая температура, чем будет удивлять погода, передает 24 Канал.

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Когда ждать потепления

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в следующие трое суток, 4 – 6 февраля, временами будет идти небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. Также ожидаются порывы западного и северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 0 – 6 тепла, 4 и 5 февраля на Востоке и Северо-Востоке, 6 февраля в большинстве областей от 2 градусов тепла до 4 мороза. Днем 2 – 8 тепла, в Черниговской, Сумской и восточных областях 0 – 5 тепла.

В южной части, 6 февраля и в западных областях 6 – 12 градусов, 6 февраля на юге Одесской области до 15 градусов тепла,

– отметили синоптики.

Ориентировочный прогноз погоды на 6 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

В части Украины ухудшится погода

В Укргидрометцентре предупреждали, что 4 февраля, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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