Уже скоро: когда в Украине потеплеет до +15 градусов
Источник:Укргидрометцентр
Уже на следующей неделе в Украине ощутимо потеплеет. Кое-где столбики термометров достигнут 15 градусов тепла.
Когда ждать значительного потепления, в каких областях будет самая высокая температура, чем будет удивлять погода, передает 24 Канал.
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Когда ждать потепления
В Укргидрометцентре прогнозировали, что в следующие трое суток, 4 – 6 февраля, временами будет идти небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. Также ожидаются порывы западного и северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.
Ночью 0 – 6 тепла, 4 и 5 февраля на Востоке и Северо-Востоке, 6 февраля в большинстве областей от 2 градусов тепла до 4 мороза. Днем 2 – 8 тепла, в Черниговской, Сумской и восточных областях 0 – 5 тепла.
В южной части, 6 февраля и в западных областях 6 – 12 градусов, 6 февраля на юге Одесской области до 15 градусов тепла,
– отметили синоптики.
Ориентировочный прогноз погоды на 6 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
В части Украины ухудшится погода
В Укргидрометцентре предупреждали, что 4 февраля, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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Прогноз на февраль от Игоря Кибальчича
- Синоптик прогнозировал, что февраль будет теплым и достаточно влажным.
- Игорь Кибальчич отмечал, что самая высокая температура ожидается на Западе, Юге и в центральной части Украины.
- В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможно прогревание воздуха днем до более 10 градусов тепла.
- "Ближе к середине февраля не исключены значения 15 – 20 градусов в отдельные дни", – писал синоптик.
- Кстати, как всегда, прохладнее будет в восточной части, северных областях и на Полесье.
- По прогнозу Кибальчича, температурный фон в среднем за месяц по Украине будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 тепла, что примерно на 2 – 5 градуса выше климатической нормы.
- Однако, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, впрочем, без сильных морозов.