Короткие войны длятся полгода, потом десятилетиями: как долго еще может воевать Россия

Западные аналитики заявили, что Россия намерена воевать против Украины еще 10 лет. За эти годы экономика страны-агрессора должна полностью развалиться.

Такие долгие войны могут продолжаться только благодаря экономике, которая полностью работает на войну, однако не может делать это всегда. Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Украина в более выгодном положении из-за помощи союзников.

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Как долго еще может воевать Россия

По словам Свитана, войны делятся на два типа:

Короткая – страна, которая нападает или обороняется имеет запасы техники, боеприпасов и использует их. Такие войны длятся до полугода, обе страны практически исчерпывают все запасы.

Так было 2 года назад, когда россияне тратили 70 тысяч снарядов за день, всю авиацию и технику, пока не вышли на нулевые складские запасы. Оккупанты так смогли продержаться до осени 2022 года. Запасов Украины же хватило на 3 месяца.

Десятилетняя – такая война длится, если быстро не заканчивается. Здесь уже каждая страна использует внутренние резервы и идет война на их истощение. Тогда вся экономика стран или страны работает на войну.

Именно на такой режим полностью перешла страна-агрессор. Как раз до 10 лет в таком темпе сможет работать экономика оккупантов. Вероятно, что именно о такой ситуации говорят западные аналитики.

К 2030 году Россия будет распадаться из-за внутренних проблем, а именно экономические, политические, человеческие. Однако воевать еще эти все годы они смогут,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Украине нужно будет воевать это время, ведь остановить Россию невозможно. По словам Свитан, механизм остановки расширения империи есть только один – развал самой империи. В нашей стране ситуация намного лучше, ведь нас поддерживают примерно 50 стран мира.