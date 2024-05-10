Нужны мощные бригады, – Зеленский о ротации бойцов

Сейчас Украина имеет план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий. Однако на их место должны зайти другие бойцы, которые будут укомплектованными.

Вместо выведенных бойцов должны заходить новые, и "не просто сильные ребята". Вопрос ротации украинских воинов президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг давит на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта боевых действий за 10 мая

Нужны мощные бригады

Комментируя ситуацию на фронте, украинский лидер рассказал, что по состоянию на сейчас оккупационные войска обладают преимуществом на поле боя. Однако наши бойцы смогут перехватить инициативу уже после увеличения поставок оружия от партнеров.

Это реально, только когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам надо вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум,

– сообщил он.

По его словам, по состоянию на сегодня у руководства страны есть определенный план ротации. Впрочем, президент подчеркнул, что кроме бригад, выводятся, другие должны заходить взамен, и они должны быть достаточно укомплектованными.

"Не просто ребята сильные. А ребята сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", – утверждает украинский лидер.

Он отметил, что поставки от партнеров сейчас уже есть, "но не те объемы, которые были проголосованы". Зеленский убежден, только обещанные поставки дойдут, Украина сможет остановить оккупантов на востоке.

А пока россияне заметно активизировались