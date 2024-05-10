Замість виведених бійців мають заходити нові, і "не просто сильні хлопці". Питання ротації українських воїнів президент України Володимир Зеленський прокоментував під час спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє 24 Канал.

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Потрібні потужні бригади

Коментуючи ситуацію на фронті, український лідер розповів, що станом на зараз окупаційні війська володіють перевагою на полі бою. Однак наші бійці зможуть перехопити ініціативу вже після збільшення постачань зброї від партнерів.

Це реально, тільки коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам між нами. Для того, щоб люди відпочили як мінімум,

– повідомив він.

За його словами, станом на сьогодні у керівництва країни є певний план ротації. Втім, президент наголосив, що крім бригад, виводяться, інші повинні заходити натомість, і вони мають бути вдосталь укомплектованими.

"Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні й не з голими руками. Механізовані, потужні бригади", – стверджує український лідер.

Він зазначив, що постачання від партнерів наразі вже є, "але не ті об’єми, які були проголосовані". Зеленський переконаний, щойно обіцяні постачання дійдуть, Україна зможе зупинити окупантів на сході.

А поки що росіяни помітно активізувалися