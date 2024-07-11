Несколько дней подряд: в каких областях пройдут дожди и грозы

В Украине чрезвычайная жара. Кое-где температура уже побила достигла достигла рекордных показателей. Преобладает сухая погода, впрочем, в части областей ожидаются дожди и грозы.

Где будут осадки в ближайшие дни, со ссылкой на прогноз синоптиков, пишет 24 Канал.

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Дожди и грозы

В Укргидрометцентре предупредили, что в течение 12 – 14 июля на территории нашего государства ожидается жаркая погода. Ночью столбики термометров достигнут +19 – +25 градусов. Днем +35 – +39, а в Одесской, Николаевской и Херсонской области местами чрезвычайная жара +40 – +41 градус.

Только в пятницу на Западе ночью +17 – +22. Днем +30 – +34 градуса.

В большинстве областей без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Добавили, что ветер будет преимущественно восточный, 3 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 12 – 14 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, ожидается, что 15 июля осадков в Украине может быть больше. Так, дожди и грозы прогнозируют в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

А уже 16 июля, вероятно, в Украине снова будет без осадков. Впрочем, чрезвычайная жара более + 40 градусов пока также не ожидается.

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