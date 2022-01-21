Используют для "внутриполитических разборок", – Арестович о попадании в "Миротворец"

Алексея Арестовича 20 января 2021 года внесли в базу "Миротворца". В свою очередь он заявил, что сайт используют для "внутриполитических разборок".

В то же время сообщил, что сам активно пользовался ресурсом в зоне АТО и ООС. Однако, по его словам, с 2019 года "Миротворец" постепенно начал превращаться в свалку".

Читайте также Россия – фабрика понтов: Арестович уверен, что вторжение в Украину будет катастрофой для Путина

Это действительно была представительная база плохих людей, что позволяло оперативно распознавать поганцев во время проверки на блокпостах, например. И не только,

– отметил Арестович.

Кроме этого, политик обвинил предыдущую украинскую власть в том, что попал в списки сайта.

Арестович уволился из ОП

Арестович 17 января рассказал, что подал в отставку с должности внештатного советника главы Офиса Президента. Также он сказал, что покидает пост спикера делегации Украины в ТКГ.

Однако 20 января в СМИ появилась информация, что чиновник на самом деле не писал заявление на увольнение и не сообщал об этом Банковую. Соответственно, формально якобы до сих пор остается на посту.

Арестовича 20 января внесли в списки ресурса "Миротворец" . На сайте указали, что он участвовал "в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Текст публикации Алексея Арестовича:

"Миротворец" – сайт, которым я сам когда-то активно пользовался в зоне АТО/ООС, года с 2019 начал постепенно превращаться в свалку.

Когда ресурсом занимался Антон Геращенко, это действительно была представительная база плохих людей, которая позволяла оперативно узнавать поганцев во время проверки на блокпостах, например. И не только.