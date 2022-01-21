Водночас повідомив, що сам активно користувався ресурсом в зоні АТО та ООС. Однак, за його словами, з 2019 року "Миротворець" поступово "почав перетворюватися на смітник".
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Це справді була представницька база поганих людей, що дозволяла оперативно розпізнавати поганців під час перевірки на блокпостах, наприклад. І не тільки,
– зазначив Арестович.
Окрім цього, політик звинуватив попередню українську владу в тому, що потрапив до списків сайту.
Арестович звільнився з ОП
Арестович 17 січня розповів, що подав у відставку з посади позаштатного радника голови Офісу Президента. Також він сказав, що покидає посаду спікера делегації України в ТКГ.
Однак 20 січня у ЗМІ з'явилась інформація, що чиновник насправді не писав заяву на звільнення та не повідомляв про це Банкову. Вадта, формально нібито досі залишається на посаді.
Текст публікації Олексія Арестовича:
"Миротворець" – сайт, яким я сам колись активно користувався в зоні АТО/ООС, року з 2019 почав поступово перетворюватися на смітник.
Коли ресурсом опікувався Антон Геращенко, це справді була представницька база поганих людей, яка дозволяла оперативно впізнавати поганців під час перевірки на блокпостах, наприклад. І не тільки.