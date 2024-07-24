Сырского спросили, когда в Украину прибудут F-16: что ответил генерал

Союзники пообещали, что уже этим летом Украина получит первые западные истребители. У Главкома Сырского поинтересовались, знает ли он точную дату прибытия F-16.

Летом Киев ожидает поставки F-16. Нидерланды и Дания заявили, что самолеты уже "на пути" в Украину.

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Когда F-16 появится в Украине

Сидя на ящиках с боеприпасами на секретной военной базе, генерал-полковник Александр Сырский не рассказал о том, когда Украина получит долгожданную поставку истребителей F-16.

Я знаю. Но я не могу вам об этом рассказать, к сожалению,

– сказал он журналистам, когда те спросили о сроках прибытия самолетов.

Напомним, что в интервью для The Guardian Сырский также сообщил, что потери россиян на фронте втрое больше наших. В то же время угроза со стороны оккупантов остается серьезной. Они имеют довольно большую группировку в Украине. Речь идет о 520 тысячах солдат. В начале вторжения их было 100 тысяч. В планах Путина расширить оккупационное войско до 620 тысяч солдат до 2024 года.