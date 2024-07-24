Влітку Київ очікує на поставки F-16. Нідерланди та Данія заявили, що літаки вже "на шляху" до України.

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Коли F-16 з'явиться в Україні

Сидячи на ящиках з боєприпасами на секретній військовій базі, генерал-полковник Олександр Сирський не розповів про те, коли Україна отримає довгоочікувану поставку винищувачів F-16.

Я знаю. Але я не можу вам про це розповісти, на жаль,

– сказав він журналістам, коли ті спитали про термін прибуття літаків.

Нагадаємо, що в інтерв'ю для The Guardian Сирський також повідомив, що втрати росіян на фронті утричі більші за наші. Водночас загроза з боку окупантів залишається серйозною. Вони мають доволі велике угруповання в Україні. Йдеться про 520 тисяч солдатів. На початку вторгнення їх було 100 тисяч. У планах Путіна розширити окупаційне військо до 620 тисяч солдатів до 2024 року.