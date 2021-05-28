В Минкульте назвали, когда и где можно будет увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика

В Украине впервые за более 300 лет окажется оригинал Конституции Пилипа Орлика. В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что его будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве.

Осмотреть выставку можно будет по входному билету в Софию Киевскую. Она продлится с 16 августа до 14 ноября 2021 года.

Читайте также В Украину везут оригинал Конституции Пилипа Орлика

Что известно о выставке

По данным Минкульта, на выставке можно будет увидеть Конституцию, рукопись на латыни на бумаге из Национального архива Швеции и булаву из Линчопингской городской библиотеки, которая по легенде принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе.

Они будут экспонироваться в 2 выставочных витринах.

Конституцию Пилипа Орлика приняли в 1710 году в городе Бендеры, что в нынешней Молдове. Тогда гетман подписал документ, который определял права и обязанности всех членов войска. Он стал основой для формирования 3 ветвей власти: законодательной (генеральный совет), исполнительной (гетман и генеральная старшина) и судебной (генеральный суд).

К теме В Свиржском замке на Львовщине начнут экскурсии: впечатляющие фото

В Минкульте также отметили, что цену на входной билет в Софию Киевскую могут менять, учитывая на общественный интерес.

Что этому предшествовало