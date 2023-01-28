Испания весной отправит Украине танки Leopard

28 января 2023, 03:00
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Источник:

El Espanol

Испания согласовала передачу танков Украине. Страна пошлет нам Leopard уже весной 2023 года.

27 января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала поставки танков Leopard в Украину.

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Танки из Испании приедут в Украину весной

Маргарита Роблес сообщила, что Испания отправит Leopard Украине уже весной 2023 года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать во имя мира и защитить украинский народ".

Однако пока она не указала точное количество танков, которые Испания передаст украинским силам.

Сколько танков готова отдать Испания

  • 26 января Маргарита Роблес сообщила, что правительство Испании готово предоставить Украине свои танки Leopard 2. Также она призвала союзников по НАТО, у которых эта техника на вооружении, сделать так же.
  • По словам Роблес, Мадрид может передать Украине 53 танка Leopard 2 A4. Однако она заметила, что не все из них, к сожалению, исправны.
  • Минобороны будет работать над их подготовкой и установит сколько из них можно будет переоборудовать, а какие уже не подлежат ремонту.

Напомним, еще летом 2022 года Испания первой заявила, что даст танки Leopard Украине. Однако впоследствии передумала. В Мадриде сказали, что их танки настолько "старые", что их "опасно" посылать на фронт. Однако в январе 2023 года решение Германии изменило мнение Мадрида.


Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала

Автор: Анастасія Кушпіт