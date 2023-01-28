Испания весной отправит Украине танки Leopard

Испания согласовала передачу танков Украине. Страна пошлет нам Leopard уже весной 2023 года.

27 января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала поставки танков Leopard в Украину.

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Танки из Испании приедут в Украину весной

Маргарита Роблес сообщила, что Испания отправит Leopard Украине уже весной 2023 года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать во имя мира и защитить украинский народ".

Однако пока она не указала точное количество танков, которые Испания передаст украинским силам.

Сколько танков готова отдать Испания

26 января Маргарита Роблес сообщила, что правительство Испании готово предоставить Украине свои танки Leopard 2. Также она призвала союзников по НАТО, у которых эта техника на вооружении, сделать так же.

По словам Роблес, Мадрид может передать Украине 53 танка Leopard 2 A4. Однако она заметила, что не все из них, к сожалению, исправны.

Минобороны будет работать над их подготовкой и установит сколько из них можно будет переоборудовать, а какие уже не подлежат ремонту.

Напомним, еще летом 2022 года Испания первой заявила, что даст танки Leopard Украине. Однако впоследствии передумала. В Мадриде сказали, что их танки настолько "старые", что их "опасно" посылать на фронт. Однако в январе 2023 года решение Германии изменило мнение Мадрида.



Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала