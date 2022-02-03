Когда с Кабо-Верде не вышло: Поклонская хочет "защищать права россиян" в Украине
Наталья Поклонская, объявленная Украиной в розыск, недавно получила должность заместителя руководителя "Россотрудничества". Колаборантка якобы активно приступила к работе и планирует "защищать права россиян в Украине".
Об этом информирует 24 канал со ссылкой на "Криминформ". Поклонская заверила, что уже выяснила, какими будут ее должностные обязанности
Ранее Поклонская заявила, что на нее якобы готовили покушения
Приоритет Поклонской – "защита россиян"
Приоритетом для меня, конечно, мы предварительно обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности – в Украине,
– сказала Поклонская.
Экс-депутат Госдумы заверила, что защита прав человека – это для нее не новое занятие и здесь ей пригодится "украинско-российский опыт". Неоднозначно прозвучала и фраза Поклонской о том, что "Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу".
Поклонская приступает к исполнению обязанностей на следующей неделе
Заместитель главы "Россотрудничества" приступает к выполнению своих обязанностей на следующей неделе. Поклонская обещает проводить встречи с россиянами за границей.
Как Поклонская объяснила отказ от должности в Кабо-ВердеПоклонская сообщила, что отказалась от должности исключительно из-за личного решения. Якобы это пройденный этап. Пособник оккупантов заверила, что "не важно, на какую должность ее назначит руководитель страны, она будет выполнять свои обязанности".
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Что известно о последних карьерных изменениях Поклонской:
- В октябре 2021 года Владимир Путин подписал приказ о назначении Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде.
- Сначала она заявляла о том, что это предназначение является честью для нее.
- 19 января стало известно, что Поклонская отказалась от должности.
- В Украине Поклонская объявлена в розыск МВД – за действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий.
О назначении Поклонской в Кабо-Верде – смотрите в видео: