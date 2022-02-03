Когда с Кабо-Верде не вышло: Поклонская хочет "защищать права россиян" в Украине

Наталья Поклонская, объявленная Украиной в розыск, недавно получила должность заместителя руководителя "Россотрудничества". Колаборантка якобы активно приступила к работе и планирует "защищать права россиян в Украине".

Об этом информирует 24 канал со ссылкой на "Криминформ". Поклонская заверила, что уже выяснила, какими будут ее должностные обязанности

Ранее Поклонская заявила, что на нее якобы готовили покушения

Приоритет Поклонской – "защита россиян"

Приоритетом для меня, конечно, мы предварительно обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности – в Украине,

– сказала Поклонская.

Экс-депутат Госдумы заверила, что защита прав человека – это для нее не новое занятие и здесь ей пригодится "украинско-российский опыт". Неоднозначно прозвучала и фраза Поклонской о том, что "Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу".

Поклонская приступает к исполнению обязанностей на следующей неделе

Заместитель главы "Россотрудничества" приступает к выполнению своих обязанностей на следующей неделе. Поклонская обещает проводить встречи с россиянами за границей.

Как Поклонская объяснила отказ от должности в Кабо-Верде Поклонская сообщила, что отказалась от должности исключительно из-за личного решения. Якобы это пройденный этап. Пособник оккупантов заверила, что "не важно, на какую должность ее назначит руководитель страны, она будет выполнять свои обязанности".

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Что известно о последних карьерных изменениях Поклонской:

В октябре 2021 года Владимир Путин подписал приказ о назначении Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде.

Сначала она заявляла о том, что это предназначение является честью для нее.

19 января стало известно, что Поклонская отказалась от должности.

В Украине Поклонская объявлена ​​в розыск МВД – за действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий.

О назначении Поклонской в ​​Кабо-Верде – смотрите в видео: