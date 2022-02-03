Про це інформує 24 канал з посиланням на "Кримінформ". Поклонська запевнила, що вже з'ясувала, які будуть її посадові обов'язки

Раніше Поклонська заявила, що на неї нібито готували замахи

Пріоритет Поклонської – "захист росіян"

Пріоритетом для мене, звичайно ж, ми попередньо обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема – в Україні,

– сказала Поклонська.

Ексдепутатка Держдуми запевнила, що захист прав людини – це для неї не нове заняття і в нагоді тут їй знадобиться "українсько-російський досвід". Неоднозначно прозвучала і фраза Поклонської про те, що "Ми з Україною стаємо все ближче й ближче один до одного".

Поклонська приступає до виконання обов'язків наступного тижня

Заступниця голова "Росспівробітництва" приступає до виконання своїх обов'язків наступного тижня. Поклонська обіцяє проводити зустрічі з росіянами за кордоном.

Як Поклонська пояснила відмову від посади у Кабо-Верде Поклонська повідомила, що відмовилась від посади виключно через особисте рішення. Мовляв, це – пройдений етап. Посібниця окупантів запевнила, що "не важливо, на яку посаду її призначить керівник країни, вона виконуватиме свої обов'язки".

До теми "Казус Поклонської" став великою ганьбою для Росії

Що відомо про останні кар'єрні зміни Поклонської:

У жовтні 2021 року Володимир Путін підписав наказ про призначення Поклонської послом в африканській країні Кабо-Верде.

Спочатку вона заявляла про те, що це призначення є честю для неї.

19 січня стало відомо, що Поклонська відмовилася від посади.

В Україні Поклонська оголошена у розшук МВС – за дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій.

Про призначення Поклонської у Кабо-Верде – дивіться у відео: