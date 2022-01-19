Невиїзна

Чи планувала Росія у 2021 році дійсно спрямувати Поклонську до Зеленого Мису? Можливо.

До теми Поклонська не буде послом у Кабо-Верде

Чи була ця ідея "трохи дебільною" з самого початку, через всілякі юридичні, політичні та суто моральні ризики для "посла" у Праї? Була.

Але у російському МЗС або це не усвідомлювали, або ж – сліпо "виконували побажання найвищого керівництва".

Бо, як я вже писав, пані Поклонська цікава Кремлю для "внутрішнього споживання", а тому її помірний медійний "підігрів" агресором це частина тамтешньої "великої політики", яка вже не стосується прямо українських питань, включаючи Крим.

Дипломатична поразка Росії

Як я також вже писав, у України та у інших держав була купа механізмів це все заблокувати. Що й відбулося. Росія ці ризики проігнорувала, але вони спрацювали.

З точки зору історії дипломатії, міжнародних відносин та міжнародного права "казус Поклонської" вже став ганебним для Росії прикладом того, як не слід призначати послів.

Бо піар та міжнародні відносини, навіть за участі агресора, часто залишаються несумісним явищем навіть у епоху новомодних "медійних богів" ХХІ сторіччя.

То, може, скоро ми побачимо інші приклади провалів за визначенням невдалих спроб призначень на користь агресора.

Поклонська не знає географії – дивіться відео