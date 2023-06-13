Почему контрнаступление ВСУ началось без официального объявления

Пошли первые известия с фронта, поэтому можно говорить о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины в целом.

Когда официально объявят контрнаступление ВСУ

В пятницу, 9 июня, российские оккупанты попытались сходить в контратаку и навязать бой за Большую Новоселку в Донецкой области, но там у врага "что-то пошло не так". Поэтому 11 июня появилось официальное известие, что ВСУ на этом направлении продвинулись и освободили Благодатное – первый населенный пункт с начала активных действий наших войск на фронте, ориентировочно с 7 июня 2023 года.

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Действительно, любые новости с фронта приходят оттуда через пару дней. Однако сейчас стоит говорить о другом.

Контрнаступление началось без официального объявления, потому что сейчас происходит скорее подготовительный этап, который заключается в расшатывании и выявлении слабых мест в обороне противника.

Оккупанты настроили укреплений на нашей территории протяженностью в 1000 километров и несколько рядов, а это – беспрецедентно много. Потому что, например, славная "линия Маннергейма" имела в длину где-то до 150 километров, "линия Мажино" – до 400 километров. Даже в относительно компактных укрепленных линиях были свои слабые места в инженерном плане и в плане организации обороны.

Прочность российских фортификаций сейчас заключается не столько в надежности построения "царь-противотанковых рвов" или "пирамидок Вагнера", а в мотивации личного состава вражеских укрепрайонов, плотности минных полей и разведывательно-ударных контуров с использованием артиллерии и БПЛА.

По вычислениям российских военных по состоянию до февраля 2022 года, минное поле с плотностью до 1000 мин на 1 квадратный километр дает вероятность поражения до 70% и увеличивает потери противника не менее 8%. Где раньше для корректировки артиллерии россияне использовали один "Орлан-10", то теперь может летать минимум два таких БПЛА, а плотность применения разнотипных дронов может достигать 25 единиц только с одной стороны. Это уже не говоря, что учащаются сообщения о применении врагом оптико-электронной системы "Муром" для мониторинга местности на дальность до 10 километров.

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Вот все эти вещи и объясняют, почему с нашей стороны до сих пор держится преимущественно "режим тишины", когда российские "военкоры" спамят контентом разной сомнительности. Ну, чем сейчас этот режим нарушать? Сообщениями о штурмах того или иного укрепленного пункта противника?

В конце концов даже официальное сообщение о начале контрнаступления на Херсонском направлении было лишь после того, как наши войска прорвали оборону противника на одном из отрезков. Тогда прошли недели и месяцы кровавых боев за ту же Снегиревку и Давыдов Брод.

Исходя из этой параллели, что-то типа "официального объявления" о начале контрнаступления следует ожидать лишь тогда, когда на фронте будет ощутимый прорыв обороны врага. В конце концов, не дергать наших военных лишний раз на предмет новостей это мотив, который можно описать термином "боевая травма" (в психологическом плане).

Украинская авиация работает очень активно

Впервые такой термин употребили британцы, когда говорили о Фолклендской войне в 1982 году. Суть термина "боевая травма" довольно проста – если бой был очень тяжелым, военным может казаться, что они отработали по врагу значительно хуже, чем было на самом деле. Поэтому людям нужно какое-то время просто прийти в себя, а уже потом что-то комментировать.

В конце концов, если информационный вакуум ощущается так остро, его можно заполнить самостоятельно и содержательно, читая даже сухие сведения от Генштаба. Уже несколько дней подряд ГШ ВСУ отчитывался об около 1000 ликвидированных оккупантах и почти двух десятках выполненных авиаударов по живой силе и технике врага.

Даже с такого сухого момента можно полностью вывести редукцию, что наша армейская авиация работает как никогда активно, что возможно по россиянам летят даже "чудотворные" JDAM-ER, и что похоже передача "всего лишь" МиГ-29 от Польши и Словакии все равно помогла хоть как-то укрепить нашу авиацию накануне контрнаступления ВСУ.

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Также можно просто запастись терпением, и учесть, что если наши войска уже несколько дней работают по вражеской обороне по принципу "тактики тысячи порезов", то еще через несколько дней или пару недель оккупанты хотя бы на одном из отрезков начнут таки стекать кровью, при чем во всех смыслах.

Если же терпения не хватает, и рука так и тянется согрешить и почитать российских военкоров, то здесь нужно иметь в виду следующее. Похоже, что командование армии России оценивает свои перспективы крайне скверными и явно сомневается в возможности удержать за собой всю текущую линию обороны. Из-за чего, например, и пошло на преступление с подрывом Каховской ГЭС, чтобы сократить фронт и высвободить все более или менее боеспособные войска на Херсонском направлении, чтобы перебросить на Запорожское.

Любые сообщения о "победах", даже придуманные, являются для россиян в первую очередь стабилизацией управления войсками на всех уровнях. Поэтому у российских пропагандистов возник буквально оргазм и экстаз от одного (официального не подтвержденного) эпизода с бронегруппой на западной бронетехнике. Одного на 800 километров линии фронта активных боев.

ВСУ осуществили прогресс в применении техники

При оценке любых кадров с участием западной бронетехники нужно исходить из следующего: такая техника отличается именно высоким уровнем живучести по сравнению с советскими аналогами. Огневые характеристики всегда важны, но их приходится снова рассматривать в новых контекстах.

В отличие от того же Т-72, на Leopard 2A4 из-за рациональной укладки БК никогда буквально не сорвет башню, поэтому у танкистов высокие шансы выжить даже после прямого попадания. Благодаря высокому уровню защищенности БМП Bradley все-таки боевая машина пехоты, а не "братская могила пехоты", потому и здесь у наших бойцов очень высокие шансы выжить.

Если в любой ситуации, даже тяжелой, удалось сохранить жизнь наших воинов, это уже положительная ситуация.

Если настроение все равно тяжелое, то не нужно питаться иллюзиями, что на февраль 2022 года армия России вообще не умела воевать, а с технологической базой у нее было все "по нулям", а не то что сейчас. Реальность выглядит зеркально противоположной – это ВСУ как раз по сравнению с февралем 2022 года сделал прогресс в плане оперативного искусства и применения технологий на поле боя.

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Вряд ли, например, та самая "Кропива" выросла без учета ошибок российской системы автоматизированного управления войсками под индексом "ЭСУ ТС", машины с доступом к которой оккупанты часто бросали в первые недели войны. Или – уже в феврале 2022 года у россиян были свои хоть и несовершенные дроны-камикадзе "Zala-Куб", когда для нас американские Switchblade выглядели чуть ли не как "Святой Грааль".

Наши воины совершают подвиг не просто в том, что ежедневно уничтожают врага. Наши воины совершают подвиг и в том, что постоянно совершенствуют умение вести работу по уничтожению врага. Хотя бы ввиду этого стоит запастись терпением и уважением.

Начинаются те дни и недели, когда нужно будет одинаково делить бремя и хороших, и плохих новостей.