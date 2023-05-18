Это непохоже на высадку в "день Д", – Салливан оригинально ответил на вопрос о контрнаступлении
Источник:Администрация Белого дома
В Белом доме воздержались по поводу ответа насчет начала контрнаступления ВСУ. Тем не менее в Вашингтоне отмечают, что сейчас в Украине уже проводятся интенсивные бои.
Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос о сроках наступления украинских воинов на позиции российских оккупантов и коллаборантов. Об этом советника Джозефа Байдена по национальной безопасности спросили во время брифинга 18 мая, передает 24 Канал.
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Что ответил Салливан
Представитель Белого дома отказался отвечать на такие вопросы. Однако при этом он не изменил полностью тему. Салливан упомянул о высадке союзников на побережье Нормандии во время Второй мировой войны.
Как вы знаете, это не похоже на высадку в "день Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны,
– сказал он.
Что еще сказал советник президента США
Салливан не стал делать никаких публичных заявлений вместо украинских коллег. Он проигнорировал все вопросы с любой конкретикой по поводу контрнаступления. Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные должны сами описывать и объяснять, что они делают на фронте.
Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы видели на примере боев вокруг Бахмута,
– добавил он.
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