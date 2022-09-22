Не лучший контингент, – Жданов предположил, когда россия отправит мобилизованных на фронт

За почти 7 месяцев полномасштабной войны россия почти исчерпала свои резервы людей с военным опытом. Теперь они будут набирать всех подряд. Там будет не слишком подготовленный контингент.

Такое мнение 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты уже почти полгода вели скрытую мобилизацию.

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Почти всех, у кого реальный боевой опыт и кто входил в оперативный резерв, уже попытались привлечь на войну. Поэтому очень сомнительно, что они найдут реально боеспособных мужчин.

Вспомните, когда мы говорили о БАРС (боевой активный резерв страны). Это их резервисты. Они уже перелопали всех, кого могли, и уговорили подписать контракт. Там остались только те, кто устоял перед российскими вербовщиками. Поэтому они гребут всех,

– отметил Жданов.

Даже по видео видно, что в российские военкоматы идет не молодежь, а пожилые люди, получившие повестки по разным причинам. Такие интересные ролики приходили из бурятии и якутии. Жданов отмечает, что эти мероприятия следует воспринимать как всеобщую мобилизацию в россии.

После боевой подготовки новые "мобики" могут появиться на фронте уже через три месяца. Но они не будут должным образом готовы.

"Сколько бы они ни проходили слаженность, дело в том, что после 40 лет у человека есть проблемы со здоровьем. И выдерживать такие нагрузки трудно. Их не будут держать в теплых казармах, а в полевых лагерях. А россия севернее расположена, зимы там холоднее. Такие условия, возраст, имеющиеся болезни… Там не лучший контингент будет. Его качество будет очень низкое», – отметил Жданов.

Почему некоторые европейские страны готовы пускать россиян, бегущих от мобилизации

У Европы нет четкой позиции относительно россиян, которые хотят сбежать от мобилизации. К примеру, в странах Балтии четко заявили, что не будут выдавать виз таким гражданам. Особо интересно высказался министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанемец. Он назвал вторжение россии в Украину "коллективной ответственностью российских граждан" и выразил надежду, что это усугубит недовольство (властью – 24 канал) среди населения россии. Впрочем, в Германии готовы принимать таких россиян.

По мнению Жданова, некоторые европейские страны будут действовать здесь достаточно прагматично для себя. Раньше в Европу ездили довольно состоятельные россияне. Поэтому им выгодно завезти в страну людей, которые будут тратить там деньги.

Россияне всегда приезжали в Европу и другие страны с деньгами – как туристы, на шоппинг. Поэтому они рассчитывают, что приедут состоятельные люди с деньгами. Кто может позволить купить себе билет в ЕС? Только человек с деньгами. На это они и рассчитывают,

– считает Жданов.

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Мобилизация в россии: главное