Есть неплохие шансы: в Укрэнерго рассказали, когда можно будет избежать отключений света
Источник:"Украинская правда"
Уже в сентябре-октябре Украина имеет шансы избежать отключений света. Однако это возможно только при отсутствии массированных обстрелов энергетики.
Главная причина введения графиков почасовых отключений – это последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. О ситуации в энергосистеме Украины рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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Когда могут отменить графики отключений
Сейчас погодные условия создают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца.
Владимир Кудрицкий заявил, что за полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.
Уже в сентябре-октябре имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, надо еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме,
– пояснил Кудрицкий.
В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что такой сценарий будет возможным, если не будет новых обстрелов энергетики Украины.
Как будут отключать свет 12 июля
В пятницу, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Отмечается, что с 16:00 до 23:00 ограничения будут более жесткими.
По словам энергетиков, в этот промежуток облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В то же время в другие часы будет привлечено три очереди.