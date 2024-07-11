Есть неплохие шансы: в Укрэнерго рассказали, когда можно будет избежать отключений света

Уже в сентябре-октябре Украина имеет шансы избежать отключений света. Однако это возможно только при отсутствии массированных обстрелов энергетики.

Главная причина введения графиков почасовых отключений – это последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. О ситуации в энергосистеме Украины рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Когда могут отменить графики отключений

Сейчас погодные условия создают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца.

Владимир Кудрицкий заявил, что за полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.

Уже в сентябре-октябре имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, надо еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме,

– пояснил Кудрицкий.

В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что такой сценарий будет возможным, если не будет новых обстрелов энергетики Украины.

Как будут отключать свет 12 июля

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В пятницу, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Отмечается, что с 16:00 до 23:00 ограничения будут более жесткими.

По словам энергетиков, в этот промежуток облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В то же время в другие часы будет привлечено три очереди.