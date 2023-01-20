Когда может произойти новое вторжение из Беларуси: в ISW изменили свой прогноз по вероятной дате

Американские аналитики заявили, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, пытаясь показать Белоруссию как суверенную страну в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. Об этом свидетельствует недавняя встреча Лукашенко с Лавровым.

По ее результатам, Лукашенко заявил о сохранении суверенитета двух стран во всех отношениях. То есть самопровозглашенный президент Беларуси пытается избежать передачи суверенитета страны Кремлю.

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Когда более вероятно нападение из Беларуси

По данным аналитиков американского Института изучения войны, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" врагов с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав текущую военную активность России в Белоруссии.

Представляется, что российские войска могут создавать условия для нового самого опасного плана действий по нападению на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения (Запад 2023 и Союзный щит 20), вероятно, в сентябре 2023 года,

– говорится в сообщении.

По данным аналитиков:

российские войска, которые дислоцируются в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислоцируются для борьбы на Востоке Украины;

нет признаков того, что у российских сил в Беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022 года.

В ISW отметили, что чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством. Именно это может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси. Хотя аналитики отмечают, что это не обязательно и не в ближайшие недели.

Более того, российские националистические военные блоггеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.

Вероятность наступления из Беларуси