Когда может произойти новое вторжение из Беларуси: в ISW изменили свой прогноз по вероятной дате
Источник:ISW
Американские аналитики заявили, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, пытаясь показать Белоруссию как суверенную страну в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. Об этом свидетельствует недавняя встреча Лукашенко с Лавровым.
По ее результатам, Лукашенко заявил о сохранении суверенитета двух стран во всех отношениях. То есть самопровозглашенный президент Беларуси пытается избежать передачи суверенитета страны Кремлю.
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Когда более вероятно нападение из Беларуси
По данным аналитиков американского Института изучения войны, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" врагов с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав текущую военную активность России в Белоруссии.
Представляется, что российские войска могут создавать условия для нового самого опасного плана действий по нападению на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения (Запад 2023 и Союзный щит 20), вероятно, в сентябре 2023 года,
– говорится в сообщении.
По данным аналитиков:
- российские войска, которые дислоцируются в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислоцируются для борьбы на Востоке Украины;
- нет признаков того, что у российских сил в Беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022 года.
В ISW отметили, что чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством. Именно это может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси. Хотя аналитики отмечают, что это не обязательно и не в ближайшие недели.
Более того, российские националистические военные блоггеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
Вероятность наступления из Беларуси
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что устрашение со стороны Лукашенко – это только провокации. Однако могут быть два направления нападения на Украину: со стороны Гомеля, как наступали 24 февраля 2022 года, или из Бреста для того, чтобы отрезать пути поставки вооружения с Запада.
- 19 января в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты ударили по приграничной части. В частности, они били по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковская область.
- 16 января в Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Наши воздушные силы заявили, что украинские военные готовы к учениям и будут реагировать, если будут угрозы.