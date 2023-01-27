Когда Россия может нанести новый массированный ракетный удар: объяснение ОК "Юг"
Российские захватчики продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине. В ОК "юг" рассказали, сколько времени необходимо оккупантам, чтобы подготовиться к очередной атаке.
Начальник прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире н национального телемарафона рассказала о значении корабельной группировки России в массированных атаках. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какое количество ракетоносителей находится в море
Она отмечала, что русская корабельная группировка является одной из ведущих составляющих в массированных ракетных атаках.
Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что подготовка корабельной группировки России является косвенным доказательством начала ракетной атаки. По ее словам, 4 ракетоносителя, которые были вовлечены в обстрел 26 января, сейчас находятся на боевом дежурстве. Они не переснаряжались, уточнила она.
Общий залп ракет мы оцениваем в порядке плюс 20 единиц, это то, что осталось у них на бортах наготове,
– уточнила Гуменюк.
Также Гуменюк отмечали, что после ракетной атаки враг использует беспилотники, но разведать информацию по попаданиям и определиться с будущими целями.
Когда может произойти новая атака
Также представитель ОК "Юг" заявила, что с 26 января начались на 10 - 14 суток, которые им нужны для восстановления.
Также Гуменюк прокомментировала тактику противника. Она отметила, что враг не изменил своих действий, однако такой подход только в пользу украинских военных, убеждает представительница ОК "Юг".
Мы видим гораздо больше процессов, но все они вкладываются пока в военную классику тактики ведения таких операций и боев. Это нам помогает, потому что креатив остается на нашей стороне. И именно мы способны их удивить тем, чего они не ожидают,
– сказала она.
Что известно о последней ракетной атаке
- Утром 26 января Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Захватчики запустили по мирным украинским городам 55 крылатых ракет. Однако 47 из них уничтожили наши воины.
- В ряде регионов зафиксировали прилеты, а именно – в Киеве, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Попадания произошли в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате попаданий по энергообъектам в указанных областях возникли проблемы с электроснабжением.
- К сожалению, циничный ракетный обстрел российских захватчиков унес жизни не менее 11 человек. Кроме того, еще 11 человек - получили травмы.