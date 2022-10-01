Зимой ощутимо стихнет, – Буданов спрогнозировал ход войны на следующие полгода
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, до окончания войны осталось еще недолго. ВСУ могут выйти на административные границы Украины по состоянию на 1991 год уже весной.
Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны, он давал этот прогноз еще в мае.
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Буданов спрогнозировал, когда завершится война
Глава ГУР заявил, что война с Россией будет продолжаться не так уж долго – скоро все завершиться.
"Я никогда не говорил о 2 – 3 неделях. Я где-то в конце мая рассказал, каким будет алгоритм действий", – заметил Буданов.
По его прогнозам, июнь для Украины должен был быть не очень успешным. В июле же должен был случиться условный застой. В свою очередь, в августе должны были начаться движения на восстановление территории Украины, которые будут понятны всем – любому рядовому гражданину.
Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год.
– предположил Буданов.
Он отметил, что не боится давать такие прогнозы, ведь апеллирует имеющейся у него информацией.Любопытно! Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью сайту 24 канала рассказал, что ВСУ вполне могут зайти в Крым до конца года. Они ведь уже доказали всему миру, что все возможно.
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