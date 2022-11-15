Враг заманивает людей на опасные территории: Ким предупредил украинцев о фейках

Вооруженные Силы шаг за шагом освобождают населенные пункты, а наш враг никак не успокоится и запускает в информационное пространство ложные сообщения. Глава Николаевской ОВА подчеркнул, как стопроцентно для себя убедиться правдивая новость или нет.

Всего за последнюю неделю украинская армия деоккупировала 179 населенных пунктов – это более 4 500 квадратных километров территорий. По словам главы Николаевщины Виталия Кима, понятно, что вражеская пропаганда вбрасывает фейки по этому поводу и фактически завлекает людей в города и села, где есть опасность.

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Как можно узнать, что город деоккупирован

Хотя наша армия уже освободила много городов и сел, однако многие населенные пункты находятся под контролем россиян. Враг, подвергая людей опасности, распространяет сообщения о том, что какой-то поселок или городок может уже быть освобожден. Однако верить кому-либо не следует – о деоккупации могут сообщать только Вооруженные Силы нашего государства или, например, Генштаб или президент.

Чтобы не было иллюзий: пока ВСУ не подтвердят, что населенный пункт освобожден, нельзя даже думать, чтобы туда ехать. Работает ИПСО россиян,

– написал Ким.

Что такое "ИПСО" Эту аббревиатуру можно расшифровать как "информационно-психологические операции". К ним прибегают, кстати, не только во время войны, чтобы повлиять на эмоции людей, изменить мотивы их действий и объективные рассуждения.

Источник: Википедия

Контрнаступление ВСУ: актуальная информация

Не должно быть сомнений что вскоре Украина вернет под свой контроль все территории, принадлежавшие ей до 2014 года. К тому же, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что Генштаб "готовит сюрприз" – то есть планирует продвижение на определенных направлениях. Контрнаступление Вооруженных Сил, по словам эксперта, ожидается, скорее всего, на Луганщине, Донетчине и в других регионах.



Как передвигаться по оккупированным территориям / Советы от 24 канала

Американский генерал Бен Ходжес считает, что наша армия может уже к январю освободить Мариуполь и Мелитополь. Однако пока людям в этих оккупированных населенных пунктах и других подконтрольных россиянам территориях нужно быть осторожными и ждать украинскую армию.

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