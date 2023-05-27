Контрнаступление ВСУ может начаться завтра, послезавтра или через неделю, – Данилов

Украина уже готова к мощному контрнаступлению для освобождения из-под оккупации наших территорий. Оно может начаться завтра, послезавтра или через неделю.

Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Конкретную дату не назвал.

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Когда начнется контрнаступление ВСУ

Алексей Данилов отметил, что перед Украиной стоит очень ответственная задача. Права на ошибку нет, ведь это историческая возможность, которую мы не можем упустить.

Это (начало контрнаступления – 24 Канал) может произойти завтра, послезавтра или через неделю,

– сказал секретарь СНБО.

Также добавил, что украинские воины начнут наступление, когда командиры рассчитают, что мы можем получить лучший результат на этом этапе войны.

На вопрос журналистов, готовы ли ВСУ, Данилов ответил: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени".

Отметим, что он отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось. В частности, заявил, что уничтожение российских центров управления и вражеской военной техники было задачей ВСУ с 24 февраля 2022 года.

"На этой войне у нас нет выходных", – подчеркнул Данилов.

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В Главнокомандующего дали объяснения по контрнаступлению

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба в эфире 24 Каналу отметил, что происходящую сейчас операцию Вооруженных Сил Украины некорректно называть контрнаступлением.

"Нет контрнаступления, есть продолжение стратегической оборонной операции. Цель у нее неизменна – это полное освобождение наших территорий. И создание в дальнейшем гарантий безопасности, чтобы Украина могла жить долго, мирно и счастливо", – подчеркнул Дзюба.

В рамках этой операции происходит маневровая, позиционная, мобильная оборона, активные действия наших воинов, встречные бои и так далее. Однако контрнаступательная операция совсем по-другому планируется, по-другому определяется необходимый состав сил и средств, оперативное построение и характер действий.