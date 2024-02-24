Брюссель определил, когда будет старт переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

Еврокомиссия анонсировала представление переговорной рамки для Украины уже в марте 2024 года. Это станет ключевым шагом на пути к членству нашего государства в Европейском Союзе.

На пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о важном этапе в процессе евроинтеграции Украины, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон. Она отметила, что членство в ЕС значительно укрепит безопасность нашего государства.

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Членство в ЕС: безопасность и реформы

Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже начат процесс скрининга – то есть адаптации украинского законодательства к европейскому. Он требует значительных усилий и соблюдения графика.

Чиновница призвала Украину выполнить все рекомендации Еврокомиссии для достижения прогресса в переговорах.

Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и большой график. Я вас призываю выполнить рекомендации Еврокомиссии. А с нашей стороны Еврокомиссия в середине марта предоставит общую рамку для переговоров,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Это заявление стало ответом на ожидания многих украинцев, которые стремятся видеть свою страну частью европейской семьи.

Процесс вступления в ЕС является сложным и длительным, но определение четких сроков является позитивным сигналом для Украины, которая продолжает реформировать свою экономику и законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

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