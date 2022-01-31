Когда-нибудь обнародуем, – Резников о странах, которые тайком от России помогают Украине

Многие страны предоставили или планируют оказать помощь Украине из-за угрозы полномасштабного вторжения России. Однако некоторые страны это делают "молча".

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, многие страны готовы оказывать помощь Украине.

К теме Резников объяснил идею встречи с министром обороны России

Резников: Страны идут на беспрецедентные шаги

Резников отметил, что у каждой страны есть свои политические зависимости, в частности, от отношений с Россией. "Внутриполитические зависимости", – подчеркнул он.

Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем. Радует, что правительства стран идут на беспрецедентные шаги. Дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали,

– подчеркнул министр.

По его мнению, Украина начинает процесс системной коммуникации. Глава Минобороны ежедневно контактирует с министрами обороны многих стран в различных режимах связи, кроме личных встреч.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"Много документальной работы еще ведут, поэтому физически помощь от некоторых стран Украина получит несколько позже. Могу заверить, что сегодня нашими друзьями являются многие европейские страны, а также США, Великобритания, Канада", – отметил Резников.

Последние заявления Резникова: кратко

Резников считает, что Кремль уже не удержит новую оккупированную территорию во время возможной усиленной атаки. Это невозможно из-за опыта и готовности военных Украины.

Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины из Беларуси. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.

Также глава Минобороны отметил, что не исключает возможность встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Однако только при посредничестве партнеров Запада – НАТО или Евросоюза.

Украинский ветеран обратился к солдатам России: смотрите видео