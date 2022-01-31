Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, багато країн готові надавати допомогу Україні.
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Резніков: Країни йдуть на безпрецедентні кроки
Резніков зазначив, що у кожної країни є свої політичні залежності, зокрема від стосунків із Росією. "Внутрішньополітичні залежності", – підкреслив він.
Можливо, колись ми це оприлюднимо. Тішить, що уряди країн ідуть на безпрецедентні кроки. Дають нам те, про що ми з вами раніше і не мріяли,
– наголосив міністр.
На його думку, Україна починає процес системної комунікації. Очільник Міноборони щоденно комунікує з міністрами оборони багатьох країн у різних режимах зв'язку, окрім персональних зустрічей.
"Багато документальної роботи ще ведуть, тому фізично допомогу від деяких країн Україна отримає дещо згодом. Можу запевнити, що сьогодні нашими друзями є багато європейських країн, а також США, Велика Британія, Канада", – відзначив Резніков.
Останні заяви Резнікова: коротко
- Резніков вважає, що Кремль уже не втримає нову окуповану територію під час можливої посиленої атаки. Це неможливо через досвід та готовність військових України.
- Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.
- Також очільник Міноборони відзначив, що не виключає можливість зустрітись із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Проте лише за посередництва партнерів із Заходу – НАТО або Євросоюзу.
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