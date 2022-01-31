Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, багато країн готові надавати допомогу Україні.

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Резніков: Країни йдуть на безпрецедентні кроки

Резніков зазначив, що у кожної країни є свої політичні залежності, зокрема від стосунків із Росією. "Внутрішньополітичні залежності", – підкреслив він.

Можливо, колись ми це оприлюднимо. Тішить, що уряди країн ідуть на безпрецедентні кроки. Дають нам те, про що ми з вами раніше і не мріяли,

– наголосив міністр.

На його думку, Україна починає процес системної комунікації. Очільник Міноборони щоденно комунікує з міністрами оборони багатьох країн у різних режимах зв'язку, окрім персональних зустрічей.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Багато документальної роботи ще ведуть, тому фізично допомогу від деяких країн Україна отримає дещо згодом. Можу запевнити, що сьогодні нашими друзями є багато європейських країн, а також США, Велика Британія, Канада", – відзначив Резніков.

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Резніков вважає, що Кремль уже не втримає нову окуповану територію під час можливої посиленої атаки. Це неможливо через досвід та готовність військових України.

Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.

Також очільник Міноборони відзначив, що не виключає можливість зустрітись із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Проте лише за посередництва партнерів із Заходу – НАТО або Євросоюзу.

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