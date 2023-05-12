Когда об этом говорили и в России: активист из Польши объяснил решение переименовать Калинингра
Польша переименовала русский Калининград в Крулевец. Этим решением страна вписывается в мировой тренд.
Следует вспомнить, как недавно КНР обнародовала китайские названия городов и регионов России. Правда, это не встретило бурной реакции у российской стороны. Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель из Польши Ришард Купидура.
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В России когда-то велись совсем другие дискуссии
В Польше название Крулевец очень часто использовалось раньше. Это не крайне радикальное изменение.
Кстати, Крулевецкая область очень неудобна для россиян. В частности, ее существование показывает абсурдность российского нарратива об "исконно русских землях". Говорить об исконности русского Крулевца на самом деле неуместно и бестолково.
Вообще эта территория подвергает сомнению и развенчивает всю эту антизападную русскую паранойю.
Поляки этим решением показывают россиянам, что в России когда-то были совсем другие нарративы, велись совсем другие дискуссии,
– Ацентировал Купидура.
Он упомянул анализы о том, будет ли у России будущее в рамках Европейского Союза. В начале 21 века эксперты серьезно думали, что это будет некий эксперимент, который покажет, как может выглядеть российская евроинтеграция.
Сами россияне думали о том, чтобы отойти от этого большевистского названия, которое упоминает преступника Михаила Калинина. До 2012 года они задумывались, не нужно ли им вернуться к историческому названию. "В настоящей России, конечно, такие дискуссии едва ли не запрещены", – подытожил Ришард Купидура.
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У россиян "зажгло"
- В Варшаве было предложено вернуть польские названия некоторым географическим наименованиям. Так, Калининград предлагают называть Крулевцем, а Калининградскую область – Крулецкой. Решение является официальным, но носит рекомендательный характер.
- На новость в традиционной манере отреагировал путинский приспешник Дмитрий Медведев. Безумный назвал поляков "русофобами". Он пожаловался, что они хотят всех научить истории.
- Кроме того, Медведев закричал, что не должно существовать никакой Польши, а вместо нее должна существовать территория с другим названием. "Лишь Герцогство Варшавское, или Королевство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемник Российской империи", – написал фантазер.