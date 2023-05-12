Польша переименовала русский Калининград в Крулевец. Этим решением страна вписывается в мировой тренд.

Следует вспомнить, как недавно КНР обнародовала китайские названия городов и регионов России. Правда, это не встретило бурной реакции у российской стороны. Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель из Польши Ришард Купидура.

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В России когда-то велись совсем другие дискуссии

В Польше название Крулевец очень часто использовалось раньше. Это не крайне радикальное изменение.

Кстати, Крулевецкая область очень неудобна для россиян. В частности, ее существование показывает абсурдность российского нарратива об "исконно русских землях". Говорить об исконности русского Крулевца на самом деле неуместно и бестолково.

Вообще эта территория подвергает сомнению и развенчивает всю эту антизападную русскую паранойю.

Поляки этим решением показывают россиянам, что в России когда-то были совсем другие нарративы, велись совсем другие дискуссии,

– Ацентировал Купидура.

Он упомянул анализы о том, будет ли у России будущее в рамках Европейского Союза. В начале 21 века эксперты серьезно думали, что это будет некий эксперимент, который покажет, как может выглядеть российская евроинтеграция.

Сами россияне думали о том, чтобы отойти от этого большевистского названия, которое упоминает преступника Михаила Калинина. До 2012 года они задумывались, не нужно ли им вернуться к историческому названию. "В настоящей России, конечно, такие дискуссии едва ли не запрещены", – подытожил Ришард Купидура.

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