Последними решениями глава Кремля Владимир Путин снял с себя ответственность за ситуацию в войне против Украины. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что если Россия выведет свои войска из Херсона, то среди рядовых россиян не будет никаких панических настроений.
Россияне – абсолютно деградированный народ, спокойно садящийся в автобусы и едущий воевать. У них вряд ли будет паника, потому что они просто не знают, где Херсон, Украина, правый и левый берега Днепра. Но это повлечет за собой большое недовольство в приближенных к Путину кругах – в самом широком смысле "в элитах",
– объяснил обозреватель.
По его словам, Путин своими решениями перевел ответственность с себя на глав регионов, что тоже влечет за собой напряженность.
"Путин сказал, что теперь главы регионов отвечают за безопасность своих регионов и за войну. Отдельно он с себя сложил полномочия по материально-техническому обеспечению этой войны. Он сказал, что Мишустин создает новый комитет по обеспечению, а Суровикин отвечает за ситуацию на фронте", – добавил политтехнолог.
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По его мнению, таким образом "Путин уже ни за что не отвечает".
"Это приведет к тому, что "элиты" будут страшно недовольны, что он перевел ответственность на них, поставил их в тупик, заведя войска в Украину, а теперь все должны "расхлебывать" за одним лишь Путиным. Это может повлечь за собой большие сдвиги в российской власти", – резюмировал Шейтельман.
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Последние решения Путина: что известно
- Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР" и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Теперь оккупанты могут принимать экстренные военные меры на этих территориях.
- Согласно указу Путина, россияне также ограничат въезд в оккупированный Севастополь. В то же время, так называемая "местная власть" должна создать в городе "оперативные штабы".
- Вместе с тем, в нескольких регионах России ввели "уровень базовой готовности". Оккупанты хотят усилить охрану военных, государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
- В Офисе Президента Украины убеждены, что так называемое введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях является "псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев".
- В то же время, командующий оккупационными силами в Украине Сергей Суровикин заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятности принятия наиболее непростых решений". Суровикин намекнул на "непростые решения" по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".