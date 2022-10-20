Последними решениями глава Кремля Владимир Путин снял с себя ответственность за ситуацию в войне против Украины. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что если Россия выведет свои войска из Херсона, то среди рядовых россиян не будет никаких панических настроений.

Россияне – абсолютно деградированный народ, спокойно садящийся в автобусы и едущий воевать. У них вряд ли будет паника, потому что они просто не знают, где Херсон, Украина, правый и левый берега Днепра. Но это повлечет за собой большое недовольство в приближенных к Путину кругах – в самом широком смысле "в элитах",

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин своими решениями перевел ответственность с себя на глав регионов, что тоже влечет за собой напряженность.

"Путин сказал, что теперь главы регионов отвечают за безопасность своих регионов и за войну. Отдельно он с себя сложил полномочия по материально-техническому обеспечению этой войны. Он сказал, что Мишустин создает новый комитет по обеспечению, а Суровикин отвечает за ситуацию на фронте", – добавил политтехнолог.

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По его мнению, таким образом "Путин уже ни за что не отвечает".

"Это приведет к тому, что "элиты" будут страшно недовольны, что он перевел ответственность на них, поставил их в тупик, заведя войска в Украину, а теперь все должны "расхлебывать" за одним лишь Путиным. Это может повлечь за собой большие сдвиги в российской власти", – резюмировал Шейтельман.

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