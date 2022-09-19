"Хлопок" в Мариуполе, оккупанты готовятся обороняться со стороны Бердянска, – Андрющенко

Среди коллаборантов и оккупантов во временно оккупированном Мариуполе наблюдается хаос и паника. Враги пытаются остановить наступление ВСУ и готовятся к обороне города.

Оккупанты пытаются строить опорные пункты и накапливать технику, чтобы остановить наступление украинских сил. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Советник мэра Мариуполя отметил, что возле поселка Урзуф наблюдается "очень интересная ситуация".

Там работает артиллерия. оккупанты пытаются рассказать, что это полигонные учения, однако там слышали не только отлеты, но и прилеты. Мы надеемся, что ВСУ двигаются в сторону Мариуполя. Урзуф находится в такой точке, где был полигон и база "Азова". Там россияне строят свою базу и обустраивают опорный пункт на случай наступления со стороны Бердянска,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе постоянно наблюдается движение вражеской техники.

"В субботу мы впервые видели, что техника поехала в направлении Донецка. Она ехала со стороны Бердянска – 15 танков. Затем другая колонна – 7 танков и БТРы. Сегодня утром мы видели технику в обратном движении – выезд на Мангуш, в сторону Бердянска или Урзуфа ", – добавил чиновник.

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Он указал, что техника с пометками "круга в треугольнике" движется в основном в сторону Запорожской и Херсонской областей, а с отметками "z" - либо остается в городе, либо движется в сторону Донецка.

"То есть какое-то движение уже происходит к линии фронта... У них проблемы не только на Луганском, но и на Донецком направлении. Очень много внимания уделяют Угледару, где они ожидают нового наступление ВСУ. По нашим наблюдениям, на этом участке фронта оккупанты пытаются сделать "концентрацию", – подчеркнул советник.

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По его мнению, иногда это выглядит как хаотическая попытка "заткнуть дыры" на фронте.

"Надеемся, что это свидетельствует о том, что наши войска делают движения в верном направлении. И официальная информация от Генштаба полностью об этом говорит. Да и в Мариуполе мы видим, без преувеличений, страх и панику оккупантов. Это нас вполне устраивает", – резюмировал Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

Враг продолжает перевозить свою технику через временно оккупированный Мариуполь. Горожане уже сообщили, что машины захватчика получили новые отметки.

Ситуация с "фильтрацией" граждан в Мариуполе остается напряженной. оккупанты очень боятся партизан. Известно, что в городе открыли так называемые пункты "фильтрации".

Контрнаступление ВСУ на ряде направлений не останавливает обороты. Неудивительно, что на временно оккупированных территориях растет сопротивление. В Мариуполе, например, местные раз вывесили флаг Украины.

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