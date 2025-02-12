"Очень много неизвестных": Вениславский рассказал, когда в Украине могут отменить военное положение

Многих украинцев интересует вопрос о том, когда отменят военное положение в Украине. По словам Федора Вениславского, это будет зависеть от многих факторов, в частности от действий новой администрации США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в интервью Radio NV.

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Что нужно для отмены военного положения

Вениславский рассказал, при каких условиях в Украине могут отменить военное положение.

Надо обратиться к закону Украины о правовом режиме военного положения. Правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда идут активные боевые действия, а когда есть угроза. Поэтому пока не будут устранены сами угрозы, которые будут угрожать нашей безопасности, безопасности наших граждан, территориальной целостности, государственному суверенитету, отмена правового режима военного положения очень маловероятна,

– объяснил нардеп.

Он добавил, что сейчас трудно говорить об отмене военного положения, ведь все зависит от многих факторов. В частности Вениславский обратил внимание на то, что российские войска продолжают давить на всех направлениях на фронте.

"Для того, чтобы понимать, когда будет завершен правовой режим военного положения, я бы рекомендовал дождаться хотя бы конца февраля, когда мы получим не только политические заявления президента Трампа и его высшего политического руководства, но и конкретные действия", – отметил Вениславский.

Нардеп пояснил, что многое будет зависеть от конкретных действий, которые будет принимать администрация США в отношении России и того, какие они "будут посылать сигналы".

Вениславский резюмировал, что сейчас "очень много неизвестных", которые не позволяют спрогнозировать основания для отмены правового режима военного положения.