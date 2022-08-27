путин будет работать по образцу Северной Кореи, – Черник о возможности затяжной войны

путин может довести россию до полной изоляции от мира, строя в стране тоталитарный режим северокорейского типа. В таких условиях путинская вертикаль может просуществовать достаточно долго.

Если это произойдет, Украине нужно готовиться к затяжной войне, не надеясь на трансформацию в москве. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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От цивилизации до "железного занавеса"

Эксперт считает, что россия все еще не дошла до переломной точки. При всей проблематике, кремль еще не принял свое поражение как таковое в войне.

В исторической перспективе они уже проиграли вопрос только в оформлении их капитуляции: кто и когда ее будет принимать. путин этого не сделает и он будет работать над формулой "железного занавеса" по образцу Северной Кореи. В таком режиме этот недорежим и эта недонация могут прожить довольно долго.

– заметил обозреватель.

По его мнению, долговечность путинского режима определяется прошлым российского народа, привыкшего так жить.

"Они так жили при сталине, и их история такова... Если тиран придет к выводу, что они должны есть траву (я о населении), то они будут есть траву. По-другому, россияне жить не умеют и никогда не жили", – добавил Черник.

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Украине нужно готовиться к затяжной войне

Эксперт отметил, что философия подлинного успеха Украины должна состоять в двух элементах.

Распад россии на 15 – 20 стран и выдирание у них "ядерного жала". Без этого у нас будет шанс "выдохнуть"... В сухом остатке – нам нужно готовиться к затяжному противоборству. Скажу словами Черчилля: наша цель – мир, но путь к нему лежит исключительно через силу,

– подчеркнул обозреватель.

Также он не исключил возможности, что пертурбации в кремле могут начаться в ближайшее время. В то же время Черник констатирует, что Украине не следует надеяться на возможные изменения, поскольку все зависит от конкретных условий.

Вероятная болезнь путина

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще 13 мая заявлял, что в россии медленно начинается движение в направлении свержения путинского режима.

Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья российского диктатора. По его словам, у кремлевского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак.

Похожую информацию предоставил и российский олигарх, приближенный к кремлю. Он рассказал, что у путина рак крови, и добавил, что у президента россии проявляются симптомы безумия.

Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемый тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах со своим приспешником, самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и министром обороны россии сергеем шойгу.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что появление большого количества публикаций о том, что президент вражеской россии владимир путин тяжело болеет, находится на грани смерти или даже умер на страницах западных СМИ может быть лишь частично причастным к правде.

Также у путина большие неприятности из-за его вторжения в Украину. Ведь от санкций страдает не только экономика россии и простые люди. Под ограничения попали и люди из ближайшего окружения диктатора.

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