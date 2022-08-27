путин будет работать по образцу Северной Кореи, – Черник о возможности затяжной войны
путин может довести россию до полной изоляции от мира, строя в стране тоталитарный режим северокорейского типа. В таких условиях путинская вертикаль может просуществовать достаточно долго.
Если это произойдет, Украине нужно готовиться к затяжной войне, не надеясь на трансформацию в москве. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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От цивилизации до "железного занавеса"
Эксперт считает, что россия все еще не дошла до переломной точки. При всей проблематике, кремль еще не принял свое поражение как таковое в войне.
В исторической перспективе они уже проиграли вопрос только в оформлении их капитуляции: кто и когда ее будет принимать. путин этого не сделает и он будет работать над формулой "железного занавеса" по образцу Северной Кореи. В таком режиме этот недорежим и эта недонация могут прожить довольно долго.
– заметил обозреватель.
По его мнению, долговечность путинского режима определяется прошлым российского народа, привыкшего так жить.
"Они так жили при сталине, и их история такова... Если тиран придет к выводу, что они должны есть траву (я о населении), то они будут есть траву. По-другому, россияне жить не умеют и никогда не жили", – добавил Черник.
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Украине нужно готовиться к затяжной войне
Эксперт отметил, что философия подлинного успеха Украины должна состоять в двух элементах.
Распад россии на 15 – 20 стран и выдирание у них "ядерного жала". Без этого у нас будет шанс "выдохнуть"... В сухом остатке – нам нужно готовиться к затяжному противоборству. Скажу словами Черчилля: наша цель – мир, но путь к нему лежит исключительно через силу,
– подчеркнул обозреватель.
Также он не исключил возможности, что пертурбации в кремле могут начаться в ближайшее время. В то же время Черник констатирует, что Украине не следует надеяться на возможные изменения, поскольку все зависит от конкретных условий.
Вероятная болезнь путина
- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще 13 мая заявлял, что в россии медленно начинается движение в направлении свержения путинского режима.
- Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья российского диктатора. По его словам, у кремлевского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак.
- Похожую информацию предоставил и российский олигарх, приближенный к кремлю. Он рассказал, что у путина рак крови, и добавил, что у президента россии проявляются симптомы безумия.
- Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемый тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах со своим приспешником, самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и министром обороны россии сергеем шойгу.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что появление большого количества публикаций о том, что президент вражеской россии владимир путин тяжело болеет, находится на грани смерти или даже умер на страницах западных СМИ может быть лишь частично причастным к правде.
- Также у путина большие неприятности из-за его вторжения в Украину. Ведь от санкций страдает не только экономика россии и простые люди. Под ограничения попали и люди из ближайшего окружения диктатора.
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