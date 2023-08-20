Когда первая группа F-16 направится в Украину: Дания назвала приблизительные сроки

Следом за Нидерландами Дания решила передать Украине истребители F-16. Глава датского правительства объяснила, когда наши защитники получат эти самолеты.

Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен дали совместную пресс-конференцию. Это произошло в воскресенье, 20 августа.

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Когда Украина получит F-16 от Дании

Премьер-министр Дании намекнула, что наша страна может получить первые самолеты до начала 2024 года.

Что касается того, когда мы планируем предоставить самолеты. Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину,

– сказала она.

Речь о 6 истребителях. По словам Фредериксен, в 2024 году Украина получит от Дании 9 этих самолетов. Остальные заявленные F-16 Копенгаген передаст нашему государству в 2025-м.

Она отметила, что Дания вместе с Нидерландами являются первыми странами, готовыми предоставить твердое обязательство Украине насчет истребителей. Глава правительства выразила надежду, что другие государства будут следовать этому примеру.

Фредериксен надеется, что эти самолеты помогут Украине защитить небо и свой народ, а также вернуть временно оккупированные россиянами территории.

Что этому предшествовало