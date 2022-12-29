"Люди готовят почву": как каждое новое поражение россиян на фронте приближает конец власти Путина

Российская армия продолжает терпеть сокрушительные поражения в Украине. От ситуации на фронте фактически зависит, сможет ли Владимир Путин удержаться в своем кресле.

Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, рано или поздно рядовые россияне поймут, что все победы, о которых им рассказывают пропагандисты, – это ложь.

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Сколько еще Кремль сможет прикрывать поражения в Украине Донбассом

Политический обозреватель отметил, что провалы российской армии под Харьковом и Херсоном уже частично повлияли на сознание жителей страны-террориста.

"Несмотря на то, что россияне продолжают верить в мифы, они все-таки стали сомневаться. Это видно по их комментариям в соцсетях", – сказал Чибухчян.

Он отметил, что российская власть нашла оправдание поражениям в Харьковской и Херсонской областях. В Кремле заявили, что главная цель России – это "защита" Донбасса.

Пока российская армия не потеряет Донецк и Луганск и не потерпит там серьезное поражение, Кремль сможет оправдываться перед своим народом. А если украинским войскам удастся взять еще и Мелитополь и перерезать путь в Крым, это приведет к настоящей панике,

– отметил политический обозреватель.

По его словам, когда российские захватчики начнут терять территории, захватившие в 2014 году, Кремль уже не сможет никак выкрутиться.

"Каждое последующее поражение россиян на фронте станет двойным ударом для пропаганды и населения России", – добавил политический обозреватель.

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В России есть круг людей, которые готовятся взять власть в свои руки

По мнению Чибухчяна, несмотря на то, что недовольство россиян политикой Путина постепенно нарастает, люди сами не будут выходить на протесты и требовать смены власти. Ведь уровень доверия к диктатору все еще достаточно высок.

"Пока у России будут хоть какие-то победы на фронте, то никто не сможет убедить народ, что нужно изменить политику из-за того, что через несколько месяцев или год в стране станет плохо жить", – отметил политический обозреватель.

Впрочем, есть определенное количество пропагандистов, якобы оппозиционеров, которые говорят о почти реальной ситуации на фронте. При этом они живут в России и их никто не трогает. Чибухчян предположил, что за этими пропагандистами стоят довольно сильные люди, которые при благоприятных условиях могут взять ситуацию в свои руки.

Эти люди постепенно готовят почву. Они начнут действовать тогда, когда станет ясно, что на поле боя невозможно ничего добиться. Эти круги людей не упустят возможность и будут пытаться взять власть в России в свои руки,

– сказал политический обозреватель.

Именно эти люди, по мнению Чибухчяна, могут стать катализатором протестов в России против Путина.

Как ВСУ помогут сменить власть в России

Он добавил, что Россия – страна с большими ресурсами, а место лидера этого государства – "лакомый кусок".

Своими действиями украинские войска смогут создать хорошие условия для смены власти в России. Поэтому сейчас так важно не давать россиянам оправиться на поле боя,

– подчеркнул Чибухчян.

Он добавил, что последующие поражения российской армии повлияют на ситуацию не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене.

Те страны, которые условно можно считать союзниками Москвы, поймут, что у России нет будущего и отвернутся от нее.

А те государства, которые зависят от России, будут принимать смелые решения и выходить из-под российского влияния.

Проблемы России на фронте: коротко