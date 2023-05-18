Когда в Украине значительно пригреет: синоптик назвал точную дату

Стремительного потепления в мае 2023-го нет. Температура поднимается плавно, в основном по одному – несколько градусов. Однако лето уже близко, так что вскоре можно будет понежиться на солнце.

Прогнозом погоды на текущую неделю поделился синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, что ожидается теплая и преимущественно солнечная погода.

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Когда ждать значительного потепления

По прогнозу Кибалчича, со среды столбики термометра днем будут достигать +27 градусов. Впрочем, на Западе несколько прохладнее – максимум 24 тепла.

Также вместо недавних ночных заморозков повсюду будут исключительно плюсы. Кое-где потеплеет уже до 16 градусов.

Добавим, что согласно прогнозу синоптика, самая высокая температура на этой неделе ожидается уже на выходных – 20 и 21 мая.

Днем воздух прогреется до +22…+28 градусов,

– отметил Кибальчич.

Кстати, отметил синоптик, каждый день средняя суточная температура приближается к летним показателям.

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Какую погоду прогнозируют на лето

Ранее в комментарии 24 Канала синоптик Наталья Птуха рассказала, что официального прогноза Укргидрометцентра на это лето еще нет. Однако ученые говорят, что июнь будет в пределах нормы, а вот июль и август уже могут быть немного выше нормы.

синоптик Наталья Птуха рассказала, что официального прогноза Укргидрометцентра на это лето еще нет. Однако ученые говорят, что июнь будет в пределах нормы, а вот июль и август уже могут быть немного выше нормы. Метеоролог Вазира Мартазинова считает, что ожидать холодную погоду летом не стоит. Также отметила: "Со второй половины июня – это будет уже начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели".

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