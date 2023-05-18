Прогнозом погоди на цей тиждень поділився синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, що очікується тепла та переважно сонячна погода.

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Коли чекати значного потепління

За прогнозом Кібалчича, з середи стовпчики термометра вдень сягатимуть до +27 градусів. Втім, на Заході дещо прохолодніше, – максимум 24 тепла.

Та й замість нещодавніх нічних заморозків всюди будуть виключно плюси. Подекуди, потепліє вже до 16 градусів.

Додамо, що згідно з прогнозом синоптика, найвища температура цього тижня очікується вже на вихідних – 20 та 21 травня.

Вдень повітря прогріється до +22…+28 градусів,
– зазначив Кібальчич.

До речі, зауважив синоптик, щодня середня добова температура наближається до літніх показників.

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Яку погоду прогнозують на літо

  • Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що офіційного прогнозу Укргідрометцентру на це літо ще немає. Однак, вчені говорять, що червень буде у межах норми, а от липень і серпень вже можуть бути трохи вищими за норму.
  • Метеорологиня Вазіра Мартазінова вважає, що очікувати холодної погоди влітку не варто. Також зазначила: "З другої половини червня – це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники".

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