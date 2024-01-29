Когда в Украине пригреет до +11: в каких областях будет теплее всего

На этой неделе на большую часть территории Украины будет влиять антициклон Enno. Будет преобладать спокойная погода. Более того, температура воздуха повысится.

Игорь Кибальчич прогнозировал, что с понедельника большая часть территории нашей страны окажется под влиянием малоподвижного европейского антициклона Enno. Синоптик рассказал, когда и где пригреет до +11 градусов.

Кстати говоря Какая будет погода в начале февраля: ждать мороза и снегопада, или потепления

Когда снова потеплеет

Кибальчич писал, что до выходных в Украине сохранится спокойная погода без существенных осадков, с температурным режимом около нормы. Впрочем, во второй половине недели давление в Европе начнет снижаться и при этом активизируются атмосферные фронты.

На выходных погода испортится – начнутся осадки посредством снега с переходом в дождь и усилится ветер преимущественно западной четверти. Правда, температура воздуха несколько повысится.

По прогнозу Кибальча, в понедельник на Севере и Западе при прояснениях кое-где еще 8 – 13 мороза, днем 2 мороза– 3 тепла. Прохладно будет и во вторник и среду. Однако, уже в четверг несколько потеплеет. Так, 1 февраля ночью 4 мороза – 1 теплая, днем 0– 5 тепла, на Юге крайнем Западе кое-где 6– 8 тепла.

В пятницу, 2 февраля, ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем до +5 градусов. В субботу ночью 1 – 6 мороза, днем 0 – 5 тепла.

Уже в воскресенье ночью 1 мороза – 4 тепла. Днем в Украине 2 – 7 тепла. Впрочем, в Одесской области пригреет до +11 градусов. В то же время Кибальчич отметил, что 4 февраля сохранится неустойчивый характер погоды, с осадками преимущественно в виде снега и дождя.

