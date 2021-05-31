В Украину наконец придет значительное потепление: летний прогноз

После прохладной весны в Украине не следует ожидать стремительного летнего потепления. Согласно прогнозу, солнечную и теплую погоду следует ожидать ближе к середине июня.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что первая неделя календарного лета будет дождливой и прохладной.

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Когда ждать потепления

Как сказала Диденко, потепление придет в Украину аж с 11 июня. Тогда столбики термометров наконец покажут +20...+25 градусов. А вот в первые дни лета погода будет прохладной. Все из-за циклона, который своими атмосферными фронтами будет забрасывать дожди на значительную часть территории Украины.

Также, по ее прогнозу, к дождям присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений. Температура воздуха также не очень будет напоминать летнюю. В среднем столбики термометров покажут +13...+19 градусов. А вот ночи на севере и западе отметятся низкими температурами – только +4...+8 градусов.

Какой была погода в мае

Ранее синоптик Леонид Горбань отмечал, что лето придет в Украину вовремя.

Нынешний май отметился прохладной погодой с обилием осадков. Ранее Наталья Диденко говорила, что потепление в Украину придет с 13 мая. Однако ливни и грозы не будут отступать вплоть до конца месяца.

Так, в конце мая непогода наделала бед сразу в нескольких городах Украины. К примеру: